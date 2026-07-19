El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que la inversión privada representa uno de los principales motores para el desarrollo económico de Ciudad Juárez, al generar empleos, fortalecer la actividad comercial y contribuir a la recuperación de espacios que benefician a las familias juarenses.



Durante la celebración del tercer aniversario de Alameda Iglesias, el alcalde reconoció la confianza de Grupo Loma por apostar por la ciudad con un proyecto que ha contribuido a transformar un terreno que permaneció durante años sin actividad en un espacio de convivencia, comercio y servicios.



Señaló que este tipo de desarrollos fortalecen una nueva dinámica urbana al reunir en un mismo lugar áreas comerciales, restaurantes, entretenimiento, espacios residenciales y, próximamente, consultorios médicos, lo que facilita la movilidad de quienes viven o visitan este sector.



“Ciudad Juárez es un lugar extraordinario para invertir. Yo invito a quienes quieran venir porque les va a ir muy bien, ya que además de desarrollar sus proyectos encontrarán una ciudad que los recibe como su casa”, expresó.



El Presidente Municipal recordó que el predio donde hoy se encuentra Alameda Iglesias permaneció durante años sin un aprovechamiento que favoreciera a la comunidad, por lo que reconoció el trabajo realizado por Grupo Loma para convertirlo en un desarrollo que impulsa la economía local y genera nuevas oportunidades.



Reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando condiciones que brinden certeza a quienes deciden invertir en Ciudad Juárez, al considerar que cada nuevo proyecto representa más empleos, mayor actividad económica y mejores servicios para la población.



Claudia Terrazas, gerente de Loma Desarrollos, dijo que Alameda Iglesias nació con la visión de crear un espacio que aportara valor a la ciudad y fortaleciera el desarrollo de la comunidad.



Iván Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Ciudad Juárez, reconoció a los empresarios que continúan invirtiendo en la ciudad y afirmó que este tipo de proyectos contribuyen a la generación de empleos, al crecimiento económico y al fortalecimiento del comercio local.



Al aniversario asistieron la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño; los regidores Alejandro Acosta Avitia y Alejandro Jiménez Vargas; Joselin Martínez, administradora de Alameda Iglesias; Belinda Díaz, representante Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Chihuahua; y Felipe Guerrero, gerente de Alameda Cinemas.