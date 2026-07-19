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Pasará 80 años en prisión por el secuestro agravado que cometió en Cd. Juárez

by Salvador Miranda
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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, obtuvo una sentencia condenatoria de 80 años en prisión, dictada en contra de Oscar Jesús G. D., por el delito de secuestro agravado que cometió a un masculino en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, el Ministerio Público, presentó pruebas fehacientes para demostrar que el 22 de julio de 2024, el ahora sentenciado, junto con diversas personas, privó de su libertad a la víctima, identificada como William G. N, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Casa de Janos y Batalla de Celaya de la colonia Toribio Ortega

Posteriormente, agredieron a la víctima, causándole la muerte con disparos de proyectil de arma de fuego.

Hechos delictivos por los que se detuvo a Oscar Jesús G. D., con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

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Tras dictarse el fallo condenatorio en su contra, en la audiencia de individualización de sanciones recibió la pena privativa de la libertad que purgará en el CERESO, además, deberá realizar el pago de indemnización por muerte, gastos funerarios y una multa, por la cantidad de millón 896 mil pesos.

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