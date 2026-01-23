Con el propósito de apoyar la economía familiar y atender necesidades básicas ante las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo la entrega de apoyos en distintos puntos del suroriente de la ciudad, beneficiando a cientos de familias.

Como parte de esta jornada, se distribuyeron 209 paquetes de impermeabilizante, además de 600 piernas de cerdo, acciones que buscan mejorar las condiciones de vivienda y contribuir a la alimentación de los hogares al inicio del año, una etapa que suele representar un reto económico para muchas familias.

El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, explicó que los paquetes de impermeabilizante están diseñados para brindar una solución práctica y efectiva a los problemas de filtraciones y goteras que se presentan durante el invierno. Cada paquete incluye tres cubetas de 19 litros, un cepillo y malla para su correcta aplicación, permitiendo a las familias proteger sus viviendas de la humedad y el frío.

En cuanto a los apoyos alimentarios, detalló que las piernas de cerdo entregadas tienen un peso aproximado de tres kilos, lo que representa un respaldo directo a la economía doméstica, al tratarse de un alimento que puede rendir para varias comidas y aliviar el gasto familiar.

Vallejo Quintana destacó que estas acciones se realizan por instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha señalado la importancia de mantener una presencia constante en las colonias y atender de manera prioritaria a los sectores que más lo necesitan.

Subrayó que el enfoque de la administración municipal es otorgar apoyos que tengan un impacto real y directo en la calidad de vida de la población, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones climáticas pueden agravar las carencias en los hogares.

Las entregas se llevaron a cabo en diversas colonias del suroriente, principalmente en zonas cercanas a la avenida de Las Torres, así como en Hacienda Universidad, Praderas del Sol, entre otros puntos.

Estas acciones forman parte de un trabajo permanente que el Gobierno Municipal mantiene en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reducir rezagos y fortalecer el bienestar de las familias juarenses.