La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa con los trabajos de recarpeteo en la calle Montebello, como parte de la rehabilitación del pavimento, luego de concluir la reposición de la tubería de drenaje y la instalación de nueva línea de agua tratada en diversos fraccionamientos del sector.

El arquitecto Alejandro Nájera, supervisor de obra de la JMAS, informó que, hasta el momento se han colocado 2 mil 300 metros cuadrados de carpeta asfáltica, por lo que, una vez concluido este tramo, se dará continuidad a los trabajos en el resto de la vialidad hasta completar con los 4 mil 300 metros cuadrados contemplados en el proyecto.

“Después de terminar con este tramo, hoy estaremos también removiendo la capa superficial del concreto dañado del resto de la vialidad para el próximo lunes terminar con el recarpeteo”, explicó.

Señaló que, las labores se realizan por etapas para mantener abierta la circulación al tránsito local, ya que existen viviendas cuyo acceso es únicamente por la calle Montebello.

Asimismo, recomendó a las y los automovilistas utilizar vías alternas como la calle Misiones del Sur que conecta al bulevar Manuel Gómez Morín, o la calle Diego de Alcalá, que conecta con la calle Pedro Rosales de León, para evitar contratiempos y facilitar la realización de los trabajos.

Detalló que, esta obra se aplica carpeta asfáltica premezclada de 4.5 de espesor, la cual es compactada con maquinaria especializada para garantizar una superficie uniforme y de mayor durabilidad.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución al transitar por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de obra, con el fin de prevenir accidentes y permitir que los trabajos concluyan en el menor tiempo posible.

Las labores de recarpeteo forman parte del proyecto de instalación de una nueva línea de distribución de agua tratada para beneficiar a los fraccionamientos Hacienda de Aragón, Misiones del Sur, Residencial Hacienda, Jardines del Bosque, Residencial Pueblo del Sol y los condominios Las Placitas I y II, además de la reposición de la línea de drenaje sanitario en la calle Montebello.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de las y los vecinos, así como de los automovilistas, por las molestias temporales que estas obras pudieran ocasionar.