Este 12 de febrero, los alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia realizaron la tercera edición de InspiraMerca, un espacio para promover la sana convivencia de la comunidad universitaria. Alrededor de 480 estudiantes participaron en distintas actividades que incluyeron plasmar mensajes positivos y dibujos en la explanada del edificio D del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

En el evento se integró la premiación del concurso de creación de reels, donde se establecieron temas como la salud mental, la activación física y el maltrato animal. Los videos se proyectaron en las cuentas de Instagram y Facebook del Programa de la Licenciatura en Mercadotecnia, y los equipos ganadores fueron los que obtuvieron el mejor margen de difusión.

Al platicar con los integrantes del proyecto, hicieron eco de la mercadotecnia desde la oportunidad de generar reflexiones sociales:

“El mensaje que nosotros queremos dar es sobre no estar solo. Podemos tener amigos, no para eliminar los problemas, sino para manejarlos entre todos. Estaría muy lindo que las personas tomaran el video como apoyo, de que no estás solo para lidiar con tus problemas”, expresó Miguel Ángel.

También compartieron la forma en la que llevaron a cabo la socialización de su idea:

“Anduvimos por toda la escuela, en maquilas, en otros campus y en las calles, haciendo difusión, conseguimos alrededor de 800 likes, de todo el apoyo a la comunidad”, mencionó Ximena.

La maestra Adriana Reyes Sánchez, coordinadora del programa de licenciatura en Mercadotecnia, explicó que cada encuentro ha sido una experiencia diferente y enriquecedora, valorando el ánimo y la participación en cada edición. Este encuentro es en el marco del 14 de febrero, día del amor y la amistad, e incluyó mensajes de alegría, de optimismo y de bienestar a cada uno de los estudiantes.

“La mercadotecnia social busca concientizar y poder transformar hábitos, malos hábitos o comportamientos, a lo mejor tóxicos, tal vez incorrectos que tenemos, desde el amor propio, la inclusión social, el lenguaje de señas y el respeto al cuidado animal. Entonces es muy interesante que como carrera podemos impactar y podemos aportar nuestro granito de arena”.