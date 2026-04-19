Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a una adolescente, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y/o lo que resulte.

La intervención se llevó a cabo luego de que agentes municipales atendieran un llamado recibido al número de emergencia 911, en el cual reportaron una persona lesionada con arma blanca en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Artículo 123, en la colonia Chaveña.

Al llegar al lugar del reporte se entrevistaron con un masculino el cual denunció a la novia de su hijo como la responsable de lesionar a este con un cuchillo tras sostener una discusión, misma que se encontraba a escasos metros del lugar.

Razón por la cual fue abordada por protocolos de seguridad, asegurándole un cuchillo de cocina con el cual lesionó de gravedad a su pareja sentimental en el área del pecho, mismo que fue trasladado a recibir atención médica, para luego poner a la acusada bajo detención.

Previa lectura de derechos, la adolescente de 17 años fue consignada ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.