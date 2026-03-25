El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo autos de vinculación a proceso, dictados en contra de dos masculinos que aparecen como probables responsables de diversos robos ocurridos en la ciudad de Parral.

A Martín Arturo M. M., se le imputan hechos ocurridos el 20 de marzo del presente año, cuando intentó sustraer sin pagar mercancías con valor de 813 pesos, de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Niños Héroes.

Mientras que, Álvaro Alejandro M. G., aparece como probable responsable del robo de un puesto ambulante, cometido el 15 de marzo del presente año, en calles de la colonia Loma Linda.

Los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, consideraron determinantes los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por la representación social, para resolver la situación jurídica de los imputados, a quienes concedieron el beneficio de la suspensión condicional.