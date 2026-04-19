Tres estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) obtuvieron apoyos para cursar estudios profesionales en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), en reconocimiento a su desempeño escolar.

Se trata de Monserrat Carmona, del Plantel 5, así como de Erick Flores y Bruno Avilez, ambos del Plantel 6. Flores obtuvo una beca académica, mientras que Carmona y Avilez recibieron el incentivo por excelencia y liderazgo.

La entrega de los apoyos estuvo a cargo de la coordinadora del Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo Vega, y de German López, director del Departamento de Reclutamiento de Estudiantes Internacionales de UTEP.

En el evento se destacó la estrecha relación entre Juárez y El Paso, al subrayar que ambas ciudades comparten una dinámica binacional que genera oportunidades educativas para estudiantes de la región.

El acto se realizó en los planteles de origen de cada estudiante, con la presencia de familiares, docentes y compañeros, donde se reconoció su esfuerzo, dedicación y constancia.