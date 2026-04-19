sábado, abril 18, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Obtienen estudiantes del Cobach beca para continuar estudios en UTEP
PortadaTendencia

Obtienen estudiantes del Cobach beca para continuar estudios en UTEP

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Tres estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) obtuvieron apoyos para cursar estudios profesionales en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), en reconocimiento a su desempeño escolar.

Se trata de Monserrat Carmona, del Plantel 5, así como de Erick Flores y Bruno Avilez, ambos del Plantel 6. Flores obtuvo una beca académica, mientras que Carmona y Avilez recibieron el incentivo por excelencia y liderazgo.

La entrega de los apoyos estuvo a cargo de la coordinadora del Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo Vega, y de German López, director del Departamento de Reclutamiento de Estudiantes Internacionales de UTEP.

En el evento se destacó la estrecha relación entre Juárez y El Paso, al subrayar que ambas ciudades comparten una dinámica binacional que genera oportunidades educativas para estudiantes de la región.

banner

El acto se realizó en los planteles de origen de cada estudiante, con la presencia de familiares, docentes y compañeros, donde se reconoció su esfuerzo, dedicación y constancia.

You Might Also Like

You may also like

Impulsa FECHAC el desarrollo comunitario en Riberas del Bravo con Feria Comunitaria...

Bajo arresto adolescente que intento matar a su novio en la Chaveña

Realizarán la próxima semana graduación del programa “Valórate”

Realiza la UACJ novena edición de la Semana del Cerebro en Ciudad...

Reconocen autoridades de USDA-APHIS trabajo de Chihuahua contra el Gusano Barrenador de...

Galardonan a Investigadores de la UACH por su contribución científica en Chihuahua