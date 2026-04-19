Con el objetivo de acercar servicios sociales, promover la participación ciudadana y dar a conocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el fraccionamiento Riberas del Bravo, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) llevó a cabo la Feria Comunitaria MIDAS a través de su Modelo Integral de Desarrollo Social (MIDAS).

Durante esta jornada, familias accedieron a servicios de salud como vacunación, actividades de capacitación, físicas y de recreación como juegos infantiles, talleres de gráfica urbana y plomería. Además, se ofrecieron trámites y servicios ciudadanos como actas de nacimiento, cartas de no antecedentes penales y convenios de regularización con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

En esta feria participaron las organizaciones de la sociedad civil que conforman la cadena de valor MIDAS en el sector, la cual está orientada a fortalecer el tejido social, fomentar la participación comunitaria y generar procesos de empoderamiento; siendo estas, Gente a favor de gente, A. C.; Casa Amiga Centro de Crisis, A. C.; Crecimiento Humano y Educación para la Paz, A. C.; Salud y Bienestar Comunitario, A. C.; Colectivo y Jub Tomate, A. C.; Jóvenes Constructores de la Comunidad, A. C.; Asociación Tarjeta Verde, A. C.; y Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, A. C., así como dependencias de Gobierno del Estado, quienes acercaron sus servicios directamente a la comunidad.

Esta actividad forma parte del proyecto de implementación que MIDAS está llevando a cabo en Riberas del Bravo del 2025 al 2028, con el impulso de FECHAC, lo cual beneficia a los más de 40 mil habitantes de las nueve etapas del fraccionamiento, así como de las colonias Campestre Virreyes y José Martí.

Como parte de este esfuerzo, FECHAC ha destinado cerca de $20 millones, mientras que las organizaciones aportan 8.4 millones de pesos, sumando recursos y capacidades para impulsar el bienestar de las familias.