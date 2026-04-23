Basura se convierte en escalera para el crimen en Brío Residencial

Vecinos del fraccionamiento Brío Residencial, ubicado entre el eje vial Juan Gabriel y la avenida Santos Dumont en Ciudad Juárez, lanzaron un llamado urgente a las autoridades tras registrar una serie de robos en viviendas, a pesar de tratarse de un complejo habitacional privado.

De acuerdo con testimonios de residentes, los delincuentes han encontrado la manera de ingresar al fraccionamiento escalando una de las bardas perimetrales. Aunque esta cuenta con altura considerable y protección con púas, no ha sido suficiente para frenar a los intrusos.

Los vecinos denuncian que, del lado exterior de la barda, se ha acumulado basura y diversos objetos, los cuales son utilizados por los ladrones como apoyo para trepar e ingresar con facilidad. Esta situación ha convertido un punto aparentemente seguro en una vulnerabilidad constante.

Una vez dentro, los responsables se enfocan en sustraer artículos que los habitantes mantienen en patios, cocheras o exteriores de sus viviendas, generando preocupación y sensación de inseguridad entre las familias afectadas.

Habitantes del sector señalan que ya han reportado la problemática, pero hasta el momento no se han implementado medidas efectivas para retirar los desechos acumulados ni reforzar la vigilancia en la zona.

Ante esta situación, los colonos hacen un llamado directo a las autoridades para intervenir de manera inmediata, limpiar el perímetro y reforzar la seguridad, antes de que los robos escalen a delitos de mayor impacto.