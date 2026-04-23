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Imparten a estudiantes de la UACJ capacitación “Acoso escolar: comprensión, prevención y acción”

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Se llevó a cabo la capacitación “Acoso escolar: comprensión, prevención y acción”, dirigido a estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por parte del personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio.

“La capacitación tuvo como objetivo fortalecer sus conocimientos y brindarles herramientas prácticas para la identificación, atención y prevención de esta problemática”, externó el titular de la dependencia, Santiago González Reyes.

Destacó que durante la sesión se abordaron los principales conceptos relacionados con el acoso escolar, sus tipos, causas y consecuencias, así como el impacto que tiene en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, dijo que en la charla se promovió la reflexión sobre el papel fundamental que desempeñan las y los futuros profesionales del trabajo social en la detección oportuna y el acompañamiento de casos.

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