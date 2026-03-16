–Las panistas prenden el PAN; Pacheco nomás se luce en la foto

–Sin saque, Pérez Cuéllar a pagar impuestos del muni

El que no falla cada fin de semana en Ciudad Juárez es el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; parece que tiene casa aquí, porque no importa si hay calor, frío o desvelada, él siempre aparece con eventos que le arma su gente, y no faltan las reuniones con personajes de todo tipo, desde líderes hasta compadres de confianza.

Resulta que este fin de semana, Marco Bonilla fue visto echándose unas tostadas en La Nueva Central, ese restaurante que era de don Francisco Yepo, quien tristemente ya partió. Y para no variar, estuvo acompañado por Adriana Fuentes Téllez, empresaria a la que ya nadie le sabe de qué color es el chaleco, porque primero fue candidata a la alcaldía por el PRI y luego le entró al trabajo en el gobierno morenista de Cruz Pérez Cuéllar.

Así que, entre tostada y tostada, seguro hubo plática sabrosa de política y alianzas, porque a la empresaria le encanta la grilla y cada tres años se ve como candidata de algo. Por ahora es senadora suplente del panista Mario Vázquez.

Bonilla, como buen político, anda buscando aliados hasta debajo de las piedras y acepta a quien se le acerque, porque estos son tiempos de amarrar con todo aquel liderazgo que le prometa el cielo, la luna y hasta las estrellas cuando llegan las elecciones.

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Las mujeres panistas se pusieron las pilas este fin de semana y llenaron de vida el viejo galerón del Partido Acción Nacional, allá por 5 de Mayo y 16 de septiembre, donde organizaron su primer gran encuentro de mujeres.

La verdad es que al dirigentecillo Ulises Pacheco le falta mover el cotarro, así que las mujeres tuvieron que animar el partido y ponerle chispa. Por eso fue Elisa Lomeli quien, desde su secretaría, llamó a todas las panistas a sumarse y participar en el evento.

En la foto bien mono se veía Pacheco entre las mujeres que le dan vida al PAN, rodeado de sonrisas y entusiasmo, como si por un momento olvidara las críticas a su gestión y se dejara contagiar por la energía y el empuje de quienes realmente mueven el partido.

No cabe duda de que, aunque le falta dinamismo y liderazgo, Ulises sabe aprovechar las ocasiones para sumarse a la foto y mostrar unidad, aunque el verdadero motor de la tarde fueron ellas, las panistas decididas a sacar adelante el proyecto.

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Vaya lío el que tiene el Ayuntamiento de Juárez con los impuestos heredados.

Resulta que Cruz Pérez Cuéllar anda echándole ganas para que el Gobierno del Estado firme el convenio con la federación y así poder saldar las deudas fiscales de administraciones pasadas del seudo independiente Armando Cabada y las priístas de Kike Serrano y el finado Teto Murguía.

Y como buen alcalde, Cruz asegura que en su periodo todo se ha hecho bien, pero el problema viene de atrás, como el típico “siempre pagan justos por pecadores”.

El asunto es urgente, porque el municipio podría ahorrarse 75 millones de pesos si le dan luz verde, pero el Estado aún no responde.

El año pasado se tuvo que desembolsar 100 milloncitos por errores en el timbrado de nómina y el ISR. “Ya lo corregimos”, dice el alcalde, pero entre que se resuelven las broncas, el municipio sigue pagando los platos rotos.

Nadie quiere cargar culpas, pero al final, la factura la pagan los de ahora —y, claro, los ciudadanos—, mejor dicho.