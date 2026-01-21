—Frente 4T le dio buen estate quieto al blanquiazul

—Maru Campos se dejó ver con Ernestina Godoy

—Muchas flores para el municipio de Juárez

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar sigue con la ceja levantada, con la bilis y el hígado a punto de reventar por culpa de la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, después de que la panista metió ruido con una denuncia por supuestos actos de nepotismo y corrupción en el DIF municipal.

La denuncia panista no cayó nada bien y terminó por ponerle fuego a palacio municipal allá por la Francisco Villa y Malecón.

Pérez Cuéllar no se la guardó y, en plena vendetta, salió a pintarles raya a los azules, les recordó —ni más ni menos— el adeudo millonario del partido con el municipio por no pagar el impuesto predial desde el 2010.

Ni para las tortillas han juntado, pues según el alcalde, ya le deben a Juárez la nada despreciable cantidad de 9.5 millones de pesos. “La verdad es que son chingaderas”, tronó el edil, quien dejó claro que mientras 375 mil familias sí cumplen, los del bolillo nomás no se aparecen en la caja registradora.

Como era de esperarse, el escándalo no quedó en lo dicho. Pérez Cuéllar armó toda una campaña mediática y en redes para exhibir a los directivos del PAN por pasarse de vivos, y hasta funcionarios de la Tesorería municipal se dieron su vuelta para notificar formalmente al partido que ya es hora de pagar lo que deben.

Eso sí, el morenista fue contundente, o pagan o se van despidiendo del viejo edificio del partido, porque va a llegar hasta las últimas consecuencias legales, cueste lo que cueste.

Mientras tanto, Daniela Álvarez no se anda con rodeos y avisó que no piensa quedarse callada. Dice que a los “corruptos morenos” del municipio les va a seguir cantando sus verdades, aunque eso signifique prender más la mecha.

En resumidas cuentas, la guerra entre el PAN y Morena en Juárez está en todo su esplendor. Ya veremos hasta dónde llegan los chingadazos. Esto apenas comienza y el show promete estar de alarido, que sirvan de algo los políticos, de perdido para divertir al respetable.

*************

Y los que salieron en defensa del alcalde de Juárez, fueron los morenos del Frente 4T de Chihuahua que andan más alineados con Cruz Pérez Cuéllar que un imán con el metal, mostrando total respaldo a sus acciones y críticas hacia el PAN por el tema del adeudo del predial.

No sólo le echaron porras, sino que de paso le dieron un buen estate quieto al blanquiazul, que hoy por hoy anda más en deuda que los clientes morosos del cajero.

El vocero de la 4T en el estado, Miguel Latorre, salió con los tapones de punta a tachar de “doble cara” a los panistas, que critican al alcalde juarense por atreverse a cobrarles los 9.5 milloncitos de pesos que deben por concepto de predial, pero al mismo tiempo se oponen a cualquier intento de reforma que los obligue a ponerse al corriente.

Pero lo mejor del sainete es que, según Latorre, mientras el PAN predica desde la comodidad de la capital sobre la importancia de pagar impuestos, en municipios donde no gobiernan prefieren hacerse ojo de hormiga y dejar la lana pendiente.

Eso sí, cuando de recursos públicos se trata, ahí sí se aplican para cobrar cada peso.

DICEN en los pasillos políticos que lo que realmente le pica al PAN es que la grilla mediática ya no les rinde frutos en Juárez, donde dejaron de figurar hace rato y ahora sólo recurren al llanto y el berrinche, en vez de aceptar sus obligaciones fiscales como cualquier hijo de vecino.

Total, que mientras la 4T presume su “alineación perfecta” con su alcalde, el blanquiazul sigue en la mira por no poner el ejemplo.

*************

La gobernadora Maru Campos se dejó ver con Ernestina Godoy, nada menos que la fiscal mera mera de la República, en el Parque Nacional de la Justicia. Y sí, dicen que el cafecito no fue solo para la foto, Maru llevó resultados bajo el brazo y presumió coordinación con la FGR y demás corporaciones, porque eso de construir la paz no se logra nomás con buenos deseos.

Lo interesante es que acordaron meterle turbo a la integración de carpetas sobre los “objetivos prioritarios”, esos que traen en jaque a las policías de todos los niveles.

La gobernadora, firme, refrendó el compromiso de seguir cotorreando con el Gobierno Federal para que a Chihuahua le vaya seguro y en paz.

Y para que no digan que fue cosa de dos, también estuvo Santiago De la Peña, el secretario general. Falta ver si de este encuentro salen verdaderos avances… o nomás más reuniones para la agenda.

***********

Juaritos anda en boca de todos porque el INAFED le echó flores al Gobierno Municipal por sus buenas prácticas y el mentado Presupuesto Participativo.

Mientras muchos municipios andan viendo cómo le hacen para tapar sus baches, en Juárez ya andan estrenando palmadita federal.

Dicen en los pasillos que este reconocimiento no cae del cielo, que hay talento y hasta un poquito de suerte. Porque eso de que la Secretaría de Gobernación los vea y les aplauda, no sucede todos los días.

Lo cierto es que cuando se reconoce el esfuerzo, no queda más que reconocer el trabajo… aunque ojo, que los reflectores también traen sombras.