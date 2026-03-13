–A la presi se le veía el dolor; no pudo ocultar la tirria

En el mundo de los rankings y los apapachos de encuestas, el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla no pierde terreno y se mantiene en los primeros tres lugares del último sondeo de Rubrum.

El panista chihuahuita anda como pavorreal cada vez que salen a la luz pública las encuestas; en desempeño general trae un 7.43 nada mal para un segundo lugar del ranking, y en servicios públicos se apunta un 7.25, casi matrícula de honor para los vecinos que gustan del orden y la limpieza.

Eso sí, en “cercanía con la gente” Bonilla saca pecho y presume el primer lugar, porque ya sabemos que en el pueblo grande de Chihuahua conviene saludar de mano, aunque sea para pedir el voto.

Pero ojo, que la competencia está brava, el también panista Mauricio Farah, de San Pedro Garza García trae en desempeño general un 7.79 —nada mal para la tierra del cabrito— y en servicios públicos se apunta un 7.98.

Pablo Gutiérrez, de Carmen, no canta mal las rancheras, segundo en servicios públicos con 7.30 y también segundo en cercanía. Se ve que el morenista tiene contentos a sus paisanos.

En percepción de seguridad, el podio también es norteño, otra vez Farah con 7.53 y Bonilla con 7.26, mientras que Javier Díaz de Saltillo se cuela.

Ahora, no todo es fiesta, Cruz Pérez Cuéllar, que gobierna Juárez, anda extraviado en los listados. En desempeño general, lugar 24; en servicios públicos, 40; en cercanía, 30; y en seguridad, 42.

Así que mientras unos alcaldes presumen sus estrellitas, otros deberían preocuparse… porque en la grilla, como en el fútbol, el marcador cambia de un día para otro y el aplauso se va tan rápido como llega.

***********

Aunque Clau Sheinbaum diga que no le dolió la derrota de su reforma electoral, su expresión y figura dejó ver todo lo contrario en la mañanera de ayer. A leguas se le veía el dolor y no pudo ocultar la tirria que traía.

Aunque juró y perjuró que la caída de su reforma electoral ni le rozó, la cara la delató, ceño fruncido, mirada de pocos amigos y un discurso que más que político, parecía regaño a los mal agradecidos.

Resulta que la morenista en jefe se fue con todo contra los diputados de su propio partido que no se cuadraron y votaron en contra.

Que no tienen convicción, dijo Clau, y hasta les cuestionó su representatividad popular.

“Aquí nadie pide que se repita lo que dice la presidenta”, aclaró, pero de paso dejó claro que Morena no olvida ni perdona y que a esos les pueden ir tomando lista para la próxima.

Por si fuera poco, Sheinbaum acusó que los díscolos se dejaron llevar por la info que sale en los medios. Para rematar, aseguró que con la reforma solo quería quitarles el poder a las cúpulas de los partidos y dárselo al pueblo. ¡Ajá!

Total, que la derrota caló hondo en Palacio Nacional y seguramente no se le olvidará quién lo hizo llorar.

**********

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró a los colegas de la prensa en una rueda de prensa banquetera que su gobierno seguirá pavimentando, construyendo y hasta tapando baches sin pedirle prestado ni un peso a nadie.

Esa es muy buena noticia porque es bien sabido por los juarenses que las anteriores administraciones, entre ellas la de Armando Cabada, dejaron la casa endeudada por todos lados.

Dicen que hasta el SAT les anda pisando los talones por los impuestos del famoso “Cerecito”, ahora rebautizado como CEMISSA, y que las malas mañas de nóminas mal timbradas les costaron más de 100 millones de pesos el año pasado.

Pero ahí tienen, que ahora buscan un convenio para que la deuda con la federación se reduzca al 25%.

Eso sí, el presidente anda esperando que la gobernadora Maru Campos le haga un campito en su agenda, porque el Gobierno Federal ya le dio el visto bueno, pero sin el “ok” estatal no hay trato.