Las oficinas de la Presidencia Municipal permanecerán cerradas el próximo lunes 16 de marzo con motivo del día feriado correspondiente a la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, informó el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.

El funcionario explicó que durante esa fecha se suspenderán las actividades administrativas en las distintas dependencias municipales, por lo que no se brindará atención al público en las oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal.

Indicó que la misma medida aplicará para las dependencias que operan en la Coordinadora Suroriente, así como en el edificio Nielsen y en organismos descentralizados del Gobierno Municipal.

Nájera Payán señaló que únicamente permanecerán en funciones los equipos de seguridad y las guardias operativas de la Dirección General de Protección Civil, con el objetivo de mantener la atención a cualquier situación que pudiera presentarse en la ciudad.

Pidió a la población tomar las previsiones necesarias y realizar sus trámites antes de la suspensión de actividades o bien acudir nuevamente a partir de la reanudación del servicio.

Las labores administrativas se retomarán el martes 17 de marzo desde las 8:00 de la mañana en todas las oficinas municipales.