Presentaciones musicales, poesía y prevención con “Alcemos la voz Cantando” en IADA

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentó desde la Plaza de la Fraternidad este 09 de marzo un espacio artístico con lectura de atril, poesía, presentaciones musicales y protocolos de prevención de la violencia.

Un escenario icónico: por un lado, un tendedero simbólico donde se expusieron estadísticas y datos reales de violencia local, nacional e internacional; al centro, la voz y el canto de cada presentación; y al otro lado la esperanza, la intención de erradicar la violencia con un muro de sueños, donde cada persona, al pasar, fue invitada a compartir un mensaje en papel con algún deseo positivo para ella o para otra mujer.

El colectivo Mujeres en Producción, conformado por alumnas y docentes de las licenciaturas en Música y Producción Musical, creo un espacio para alzar la voz juntas, incluyeron diversas presentaciones musicales con invitación a cantautoras reconocidas en la ciudad y un memorable cierre con el himno identificado en la conmemoración del 8M, «Canción sin miedo» de Vivir Quintana.

Contaron con un espacio informativo con la presencia de la Unidad de Género de la UACJ, donde se abordaron nuevos protocolos de denuncia y prevención de acoso y violencia, además de la participación del Centro de Bienestar Universitario, con la psicóloga Andrea Carrillo, quien habló sobre “prevención y detección de riesgos”.

La maestra Ingrid Berenice Tavares Vera, coordinadora de la licenciatura en Producción Musical, compartió que cada año se realizan presentaciones por parte del colectivo Mujeres en Producción con el objetivo de visibilizar el trabajo de la mujer música e inspirar a más chicas desde edades tempranas, pero en esta ocasión quisieron acercar la experiencia musical a las alumnas y alumnos del IADA.

“Esperamos que siempre se involucren con estos proyectos de la manera más positiva posible, porque son cuestiones sensibles que sí tenemos que abordar y que las chicas tienen mucha esperanza de demostrar. Tenemos una jornada conmemorativa del 8M que esperamos que sirva de reflexión sobre la fecha. Le llamamos a esto un recorrido: aunque es pequeño en distancia, es grande en historia”.

