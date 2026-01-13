En apoyo a la comunidad estudiantil y con el propósito de evitar la interrupción de los estudios por motivos económicos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) habilitó el proceso para solicitar prórroga en el pago de la inscripción correspondiente al semestre enero–junio 2026.

A partir del martes 13 y hasta el jueves 15 de enero, las y los alumnos de nuevo ingreso y reingreso podrán solicitar en línea una prórroga para cubrir el pago de inscripción. Para realizar este trámite de manera virtual, deberán ingresar al sitio https://escolar.uacj.mx/inscripciones/, seleccionar el apartado de solicitud de prórrogas y elegir el número de pagos en los que se les facilita cubrir el monto total.

De igual forma, la Universidad ofrecerá atención presencial para este procedimiento en la Galería del Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado al interior del teatro Gracia Pasquel en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) —calle Hermanos Escobar y avenida Plutarco Elías Calles, colonia Fovissste Chamizal—, del martes 13 al jueves 15 de enero, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La fecha límite para realizar el pago de inscripción, una vez autorizada la prórroga, será el viernes 16 de enero.