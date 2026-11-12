Universitarios rescatan el Cerro de la Cruz mediante el programa Hazlo Posible

Un contingente de 30 estudiantes universitarios se movilizó en las faldas y senderos del emblemático Cerro de la Cruz para realizar una intensa jornada de recolección de residuos, enfocada en el retiro de botellas y plásticos que contaminan este punto histórico de la frontera.

La intervención ambiental forma parte de Hazlo Posible, un programa dedicado a ejecutar acciones directas en beneficio de la población juarense, entre las que destacan la rehabilitación de parques, la impermeabilización de viviendas en situación vulnerable y el mantenimiento preventivo en escuelas y casas hogar.

En esta brigada de limpieza participaron voluntarios de diversas ingenierías de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en conjunto con alumnos de la carrera de Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

El Cerro de la Cruz posee un profundo valor histórico para la comunidad fronteriza, al ser recordado por generaciones de juarenses como un sitio tradicional de paseo y convivencia. Sin embargo, en los últimos años ha sufrido un deterioro constante tras ser utilizado como tiradero clandestino de desechos.

De acuerdo con los participantes, el objetivo central de la jornada es devolverle la dignidad al entorno para consolidarlo nuevamente como un punto de esparcimiento familiar y un atractivo turístico seguro.

Finalmente, los organizadores y jóvenes voluntarios hicieron un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse a estas labores ambientales y evitar arrojar basura en la vía pública, subrayando que la conservación de los espacios naturales y urbanos de Ciudad Juárez es una responsabilidad compartida.