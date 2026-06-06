A unos días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en México, extrabajadores de Mexicana de Aviación amenazaron con protestar en aeropuertos, oficinas de gobierno y eventos públicos, si el gobierno federal no atiende su demanda sobre entrega de recursos.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, exigieron la “dispersión INMEDIATA de los recursos provenientes de la venta de la marca y propiedades de la extinta Mexicana de Aviación”.

Los extrabajadores advirtieron que de lo contrario “no nos quedará más que radicalizar nuestras protestas”, y adelantaron que no aceptarán más pretextos burocráticos “ni atole con el dedo”.

En la misiva fechada este 5 de junio, argumentaron que si hay recursos para mantener a flote una aerolínea del Estado, también debe haberlos para “saldar la deuda con sus legítimos dueños: los extrabajadores”.

Acusaron que han sido engañados con “promesas incumplidas”, pues la llamada “segunda dispersión” de recursos para los exempleados es “una farsa más, un espejismo político”.

Recordaron que el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pagó 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación y se anunció que una parte de ese dinero serviría para pagar los adeudos históricos.

Sin embargo, señalaron, mientras la nueva aerolínea estatal, operada por Sedena, anuncia costosos vuelos, promociones y descuentos, “el dinero que nos pertenece sigue sin llegar a nuestros bolsillos”.

Al señalar que se habla de un segundo pago que llegaría en 2026, los inconformes dijeron que es inadmisible, y acusaron que “el retraso en esta dispersión es deliberado y cruel”.

Por ello, exigieron la dispersión inmediata de los recursos y amagaron con que no los moverán patrullas “ni discursos vacíos”.

ElUniversal