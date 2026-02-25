En el Pabellón A de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Tlaxcala de Xicohténcatl, integrantes del equipo de alto rendimiento de judo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), cerraron con resultados favorables en el Torneo Tomoyoshi Yamaguchi.

Lo anterior, luego de que obtuvieran siete clasificaciones a la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026 en la disciplina del arte marcial japonés moderno, al término de tres intensas jornadas que se llevaron a cabo del 19 al 22 de febrero.

La competencia reunió a atletas de 36 entidades deportivas del país, quienes compitieron en las categorías Senior, Sub-24, Sub-21 y Sub-18, en ambas ramas —varonil y femenil—, con el objetivo de asegurar su lugar en la máxima justa juvenil que tendrá como sede la ciudad de Mérida, Yucatán.

Por Chihuahua, en representación de esta institución formativa, adquirieron su pase: Ailín Alejandra Garde, alumna de la Licenciatura en Contaduría, quinto lugar, en los 78 kilogramos en la división Senior; Diana Alejandra Rosales Núñez, alumna de la Licenciatura en Derecho, medalla de bronce, en la división de 78 kilogramos Senior; Carlos Macías Robles, alumno de Ingeniería Biomédica, medalla de bronce, en 110 kilogramos Senior; Efrén Rosales Núñez, alumno de la Licenciatura en Diseño Industrial, medalla de bronce, 73 kilogramos Sub-21; Alejandro Andrés Alarcón Alarcón, entrenador del equipo de fuerzas básicas de judo de la UACJ, medalla de bronce, 90 kilogramos Senior; Marcia Torres, fuerza básica de la UACJ, medalla de oro, 40 kilogramos Sub-21 y Cristian Yoel Sáenz García, alumno de Ingeniería Biomédica, quinto lugar, en los 81 kilogramos Senior.

¿Qué viene para los clasificados al Conade 2026?

De acuerdo con el maestro Leonardo Avelle González, entrenador del equipo representativo de esta Universidad, posterior a su participación en la Olimpiada Conade, los alumnos de la UACJ regresarán a cumplir con su compromiso a la fase estatal de la Universiada del Consejo Nacional del Deporte para la Educación, A.C. (Condde), el cual quedó definido en dos etapas y tendrá como sede a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El programa incluye para este proceso la participación de 17 disciplinas deportivas tanto individuales como de conjunto, así como la confirmación de siete instituciones educativas del nivel superior: Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH); Universidad La Salle (ULSA), campus Chihuahua, Universidad Regional del Norte (URN), Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El representativo de judo, según Avelle González, entrarán en acción del jueves 5 al domingo 8 de marzo.