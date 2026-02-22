La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa que este domingo fue reparada una fuga de agua localizada en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Simona Barba.

Para realizar los trabajos de manera segura, fue necesario cerrar los dos carriles de extrema derecha en sentido de norte a sur, por lo que se agradece la comprensión de los automovilistas que transitaron por la zona.

Las cuadrillas del departamento de Agua Potable, iniciaron labores desde las 7:00 de la mañana, donde se detectó que la fuga provenía de una tubería que ya había cumplido su vida útil. Esta fue clausurada, para evitar futuras afectaciones y garantizar un mejor servicio.

Los trabajos de reparación concluyeron alrededor del mediodía. Se prevé que este lunes se realicen las labores de bacheo para restablecer por completo la circulación.

Agradecemos la paciencia de la ciudadanía mientras se realizan estas acciones, que tienen como objetivo mejorar la infraestructura y brindar un servicio más eficiente.