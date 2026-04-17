El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, tuvo este mediodía una reunión con la Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada, así como con representantes del Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, en donde recibió la propuesta de modernización del Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

Dijo que esto se deriva de las nuevas políticas de la Federación Mexicana de Charrería, pues las justas nacionales tienen un requerimiento, que los lienzos charros deben ser techados, por lo que se solicitó al Colegio de Arquitectos hacer lo que sería el proyecto.

Explicó que cuando se hacen este tipo de inversiones es muy redituable, ya que la derrama económica es significativa después de que un recinto queda con mayor capacidad y en mejores condiciones para que las personas puedan cómodamente disfrutar de los eventos.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, Javier Domínguez, señaló que vio muy motivado al alcalde de trabajar en este proyecto que sería de gran beneficio para la ciudad, puesto que una vez hechas las mejoras, se podrán traer más eventos a la ciudad.

“Estuvimos trabajando en una propuesta que abarca desde cubrir el lienzo para que se pueda hacer un campeonato nacional de charrería, hasta reconstruir las caballerizas, aumentando la capacidad para más caballos, pozos de absorción, así como mejorar los asientos y sanitarios, entre otras cosas”, detalló.

La propuesta está encaminada para sumarse a las mejoras que se han realizado en los espacios emblemáticos de la localidad como los gimnasios municipal Josué “Neri” Santos, Enrique “Kiki” Romero y Bertha Chiu, así como los de nueva creación, tal es el caso del Estadio 8 de Diciembre, abundó el arquitecto.

Al respecto, el Presidente Pérez Cuéllar dijo estar entusiasmado con la idea y el proyecto, puesto que se trata de darle nueva imagen a uno de los sitios icónicos de las y los fronterizos, por lo que felicitó a la síndica y a los miembros del Colegio de Arquitectos por la propuesta.