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Presenta César Jáuregui avances en procuración de justicia y seguridad ante constructores

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Durante un encuentro con cerca de 100 empresarios de la construcción, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó sobre los avances en procuración de justicia y seguridad que se tienen en el estado de Chihuahua.

Además, propició el diálogo, en el que los asistentes plantearon sus inquietudes, las cuales fueron atendidas puntualmente por el Fiscal.

Habló sobre el trabajo que se realiza el frente de la Fiscalía y concretamente, de las acciones que se realizan en beneficio del sector y de la ciudadanía en general.

Durante la charla, compartió su experiencia en el servicio público y lo retos en materia de procuración de justicia, además de invitarlos a acercarse a la Fiscalía General del Estado, en donde, desde que inició su administración, ha establecido una política de puertas abiertas y rendición de cuentas ante la sociedad.

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