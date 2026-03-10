En Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) se llevó a cabo este 09 de marzo el taller “De la comodidad al compromiso”, donde alumnos de la licenciatura en Psicología compartieron reflexiones, ejercicios y aportaciones sobre estudios de masculinidad. La charla fue principalmente dirigida a hombres, pero la invitación fue abierta a la comunidad universitaria.

El departamento de Igualdad y Prevención de la Violencia de la Subdirección de Salud Mental apoya el proyecto que invita a los alumnos de los semestres finales a llevar a cabo trabajo de campo y prácticas. En esta ocasión, la temática elegida fue reflexiones y aportaciones sobre las masculinidades, con difusión entre iguales.

José Gerardo González Estrada y Kevin Muñoz Arreola, alumnos de la licenciatura en Psicología, son los que desarrollaron el taller para motivar la consciencia.

“Vamos a tratar temas acerca de las normas que nos han impuesto, los comentarios más comunes y el cómo reflexionar por qué esto no es correcto y por qué deberíamos de cambiar la forma en la que percibimos la masculinidad y también el aprender que la igualdad no es solamente un concepto que se pueda tomar a la ligera”, compartió Kevin Muñoz.

“Sabemos que el patriarcado y el machismo son un sistema estructural demasiado grande y con una plática no se puede romper. No es algo que sea como un objetivo a corto plazo; sin embargo, sí es dejar una semilla bien sembrada de que puedan repensar y ponerse a reflexionar en casa después de salir de aquí qué es lo que les gustaría cambiar y qué es lo que podemos aportar”, comentó González Estrada.

Alejandro Anguiano, responsable del área de Igualdad y Prevención de la Violencia de la Subdirección de Salud Mental, destacó la referencia de este evento en el marco de la conmemoración del 8 de marzo en coordinación con la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género.

Planteó que la propuesta fue dirigida a crear un espacio donde se invite a los hombres a pensar y repensarse en el lugar que ocupan en los temas relacionados a la igualdad.

“Los hombres pocas veces nos hemos involucrado activamente. Si bien es cierto, tenemos una postura de rechazo frente a la violencia hacia las mujeres y a los actos de discriminación, pero creo que no está siendo suficiente para lograr la transformación que se busca y que como sociedad nos compete”, expresó Alejandro Anguiano.

Así, por medio de conceptos, ejercicios de reflexión y participaciones, se estableció que la finalidad en sociedad no es una guerra de sexos, no se busca que las mujeres estén por encima de los hombres ni viceversa, es el sistema patriarcal quien afecta a ambos géneros.