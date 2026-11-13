La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sostuvo una reunión estratégica con representantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMÉXICO), con el propósito de avanzar en la construcción de un convenio de colaboración que permita fortalecer las capacidades de videovigilancia, alertamiento y coordinación en materia de seguridad.

Durante el encuentro se abordaron mecanismos para incorporar voluntariamente infraestructura tecnológica del sector empresarial a la Plataforma Centinela, con el objetivo de ampliar los puntos de observación y facilitar el intercambio de información entre los enlaces de las empresas y las instituciones de seguridad.

La propuesta contempla también el establecimiento de protocolos de actuación y esquemas de alertamiento, entre ellos las listas blancas del 9-1-1, así como canales directos de comunicación, mesas de trabajo y mecanismos de evaluación para dar seguimiento a los avances de esta colaboración.

El Secretario de Seguridad, Luis Aguirre, destacó que la infraestructura empresarial podría complementar las capacidades tecnológicas del estado, que actualmente cuenta con más de 10 mil cámaras de videovigilancia, 11 subcentros de seguridad y 102 arcos carreteros, además de la Torre Centinela, desde donde se fortalecen las labores de inteligencia, análisis y coordinación operativa.

Asimismo, se precisó que la participación del sector privado representa un apoyo a las labores de las autoridades, sin sustituir las responsabilidades de prevención, vigilancia y reacción que corresponden a las instituciones de seguridad pública.

Por parte de la SSPE participaron Adrián Luis, subsecretario de Plataforma Centinela; Jorge Muro, director del C7 IA, y Armando Valenzuela, abogado de la Dirección General Jurídica. Por CONMÉXICO asistió Juan Moya, además de representantes del sector empresarial: Cristian Hernández, gerente de Seguridad de Flex en Ciudad Juárez; Eric Luis Vergara, especialista en Seguridad de las plantas de Flex en la ciudad; Luis Barrón, supervisor de Seguridad de Netflix; y Liliana Iturbe, coordinadora de Seguridad Corporativa para PepsiCo Internacional México.

La SSPE y CONMÉXICO continuarán trabajando en la definición de los mecanismos de colaboración para concretar la firma del convenio, con la finalidad de sumar capacidades tecnológicas y fortalecer las condiciones de seguridad para las familias, los trabajadores y las actividades productivas de Chihuahua