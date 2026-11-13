La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) estuvo presente donde se toman las decisiones que marcan el futuro de las universidades del país.

Este 12 de noviembre de 2026, en el Auditorio Alfonso Caso de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizaron la XXXII Sesión Extraordinaria, a las 10:00 horas, y la LXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a las 11:20 horas.

La UACJ acudió representada por el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de esta institución formativa, y por el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general.

Su presencia no fue protocolaria. Fue la de una universidad pública estatal que participa, opina y se hace contar en la discusión nacional sobre financiamiento, autonomía, inteligencia artificial, inclusión, cultura de paz y cooperación internacional.

Ambas sesiones se celebraron en el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2026, que desde el 10 de noviembre convirtió a la Ciudad de México en epicentro de conversaciones de alto nivel sobre innovación, transformación tecnológica, movilidad humana, sostenibilidad, formación de talento, investigación y cooperación internacional.

Bajo el eje temático México: nodo de educación superior entre el Norte y el Sur Global, el encuentro reunió a instituciones de educación superior, organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, centros de investigación, sectores productivos y actores estratégicos de distintas regiones del mundo, con el propósito de fortalecer los vínculos entre comunidades académicas y promover nuevas formas de cooperación.

La Asamblea fue presidida por el doctor Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES; el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM; la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); y el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, en representación del maestro Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También integraron la mesa principal la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora de la Universidad de Guanajuato; la rectora Leticia Jiménez, de la Universidad Autónoma de Guerrero; y el rector Farid Acevedo, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

En el programa del día destacó un reconocimiento especial a la UNAM, anfitriona de una jornada que cerró, además, un ciclo.

Se llegó, finalmente, a la última sesión ordinaria del año y a la última también de la actual gestión, que inició en enero de 2022 y concluirá en enero de 2027.

Al abrir la sesión, el doctor González Placencia agradeció a la UNAM por recibir a la Asamblea en un espacio que calificó como emblemático para todas las universidades del país.

“Yo siempre digo que es mi alma máter, y me da mucho orgullo decirlo. Gracias por recibirnos aquí en la Universidad, en este auditorio hermoso, en una zona de Ciudad Universitaria que es emblemática para todas las universidades del país”, expresó.

“Llegamos finalmente a nuestra última sesión ordinaria del año y a la última también de esta gestión, que inició en enero de 2022 y concluirá en enero de 2027. Llegamos a este punto con la satisfacción de estar cumpliendo a cabalidad con lo que propusimos, haciendo honor a la confianza que depositaron en mi persona y en mi extraordinario equipo de trabajo”, afirmó.

El balance, dijo, no estuvo exento de dificultades:

“Me gustaría decir que ha sido fácil, pero no. Nos están tocando tiempos turbulentos, en los que nuestra asociación y esta Secretaría General Ejecutiva han enfrentado situaciones complicadas. Aun así, coordinar los esfuerzos de las 278 instituciones asociadas, que pertenecen a su vez a alguno de los subsistemas que conforman el sistema nacional de Educación Superior, es todo un privilegio.”

González Placencia describió a la ANUIES no solo como un conjunto de instituciones, sino como “una red densa de líneas que transmiten en muchas direcciones instrucciones, directrices, ideas, solicitudes, demandas, deseos, malestares y problemas, así como también buenas prácticas”.

Un sistema, agregó, que opera en un contexto de crecientes dificultades financieras, amenazas a la autonomía, prejuicios políticos y hasta desastres naturales, que han ampliado las brechas económicas, tecnológicas y políticas entre las instituciones.

Frente a ello, explicó, la Secretaría General Ejecutiva definió un modelo de organización que llamó gobernanza solidaria, basado en el reconocimiento de esas brechas y en los principios de inclusión y de participación equitativa.

“Si bien nuestras instituciones son desiguales en recursos, infraestructura o visibilidad, son, sin embargo, equivalentes si lo que vemos en ellas es su valor estratégico para diseñar el futuro de las y los estudiantes del país”, sostuvo.

Hoy, la ANUIES reúne a 300 asociadas. En ella están todas las universidades federales, todas las universidades públicas estatales y de apoyo solidario, 91 institutos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, 45 universidades politécnicas y tecnológicas, 42 entre las instituciones particulares más importantes del país, además de escuelas normales.

Este año ingresaron también la primera universidad intercultural y la primera universidad politécnica intercultural afro.

“Lo que nos afirma como la más relevante, la más compleja, la más fuerte y la más representativa de las asociaciones de instituciones de educación superior de México”, señaló González Placencia.

Finalmente, en materia de internacionalización, destacó la transformación de ANUIES TIC 2026 en un espacio de diálogo sobre las tecnologías emergentes y la incursión en la diplomacia científica, con cumbres, reuniones y foros en América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia e Italia, y en Asia, China, Japón y Corea.

Para la UACJ, participar en esa Asamblea significó estar en el centro de esa red: donde se discute el financiamiento, se defiende la autonomía y se construyen los acuerdos que después se traducen en políticas, programas y oportunidades para las y los estudiantes del norte del país.