viernes, noviembre 13, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Recibió Unidad de Atención Temprana de la FDZN a 6 mil 449 usuarios en octubre
Portada

Recibió Unidad de Atención Temprana de la FDZN a 6 mil 449 usuarios en octubre

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Atención Temprana (UAT), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, brindó atención a 6 mil 449 ciudadanos que acudieron durante el pasado mes de octubre, a interponer querellas, o a reportar el extravío de pasaportes, títulos o placas vehiculares, entre otros.

Con servicio las 24 horas, los 365 días del año, esta área de la Fiscalía, es el primer contacto de atención a los usuarios.

En el citado periodo, la UAT ofreció 3 mil 369 asesorías y mil 797 gestiones a usuarios que fueron canalizándolos, conforme al trámite que necesitaban, a las diversas instancias municipales, estatales y federales.

Además, recibieron 1293 denuncias, las cuales fueron dirigidas a las Unidades de Investigación de acuerdo al delito, de las cuales, 273 se canalizaron al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (CEMASC).

banner

La Fiscalía General del Estado, destaca la importancia de impulsar y promover la cultura de la denuncia.

You Might Also Like

You may also like

Cerrarán carriles el próximo 16 de noviembre de la avenida De las...

Implementó la JMAS jornada nocturna para reparar fuga de agua sobre la...

Entregan Premio Estatal de la Juventud 2026, en Palacio de Gobierno

Buscan SSPE y CONMÉXICO establecer convenio de colaboración en materia de seguridad

Participó la UACJ en evento donde se decide el futuro de las...

Sigue el reordenamiento urbano de puesto, retiran local móvil en la Colonia...