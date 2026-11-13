La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Atención Temprana (UAT), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, brindó atención a 6 mil 449 ciudadanos que acudieron durante el pasado mes de octubre, a interponer querellas, o a reportar el extravío de pasaportes, títulos o placas vehiculares, entre otros.

Con servicio las 24 horas, los 365 días del año, esta área de la Fiscalía, es el primer contacto de atención a los usuarios.

En el citado periodo, la UAT ofreció 3 mil 369 asesorías y mil 797 gestiones a usuarios que fueron canalizándolos, conforme al trámite que necesitaban, a las diversas instancias municipales, estatales y federales.

Además, recibieron 1293 denuncias, las cuales fueron dirigidas a las Unidades de Investigación de acuerdo al delito, de las cuales, 273 se canalizaron al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (CEMASC).

La Fiscalía General del Estado, destaca la importancia de impulsar y promover la cultura de la denuncia.