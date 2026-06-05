Asesinan a James Handy, reconocido actor de Hollywood, a los 81 años

La industria cinematográfica de Estados Unidos se encuentra de luto tras la muerte del actor James Handy, quien perdió la vida a los 81 años luego de ser víctima de un ataque con arma blanca en su domicilio de Los Ángeles, California.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Tarzana, donde elementos policiales acudieron tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar al lugar, encontraron al actor inconsciente y con heridas de gravedad en el pecho. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las investigaciones señalan como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. Según información difundida por medios estadounidenses, el hombre se entregó a las autoridades en el lugar de los hechos y enfrenta un cargo por homicidio. Hasta ahora, el motivo del ataque continúa bajo investigación.

James Handy construyó una sólida trayectoria en cine y televisión a lo largo de casi cinco décadas. Participó en producciones reconocidas como Jumanji, Arachnophobia, Logan y Top Gun: Maverick, además de formar parte de populares series como Alias, Law & Order, NCIS: Los Angeles, The X-Files y Criminal Minds.

Aunque muchas de sus interpretaciones fueron papeles secundarios, Handy logró convertirse en uno de los actores de carácter más respetados de Hollywood gracias a su versatilidad y constante presencia en producciones de gran éxito. Su última aparición cinematográfica fue en Top Gun: Maverick, estrenada en 2022.

Tras darse a conocer la noticia, colegas, representantes y seguidores expresaron sus condolencias a través de redes sociales, recordando la trayectoria y profesionalismo del actor, quien dejó una huella importante en la televisión y el cine estadounidense.

Con información de López-Dóriga Digital