La Dirección de Servicios Públicos Municipales, continúa implementando el programa Puntos Limpios a tu Colonia, mediante la instalación temporal de contenedores en distintos sectores de la ciudad.

Gibran Solís, titular de la dependencia, indicó que con este programa los vecinos pueden depositar llantas, muebles, tiliches y objetos en desuso, facilitando una disposición correcta de residuos de gran volumen y contribuyendo a mantener colonias más limpias y ordenadas.

Dijo que en esta ocasión se instalaron contenedores en la calle Leonardo Bernal, a la altura de la calle Paseo de los Arcos, a un lado del parque, en la colonia Villa Colonial. También en la calle Dunas de Irán, a un lado del dique, en la colonia Parajes de Oriente.

Así mismo se colocaron Puntos Limpios en la calle Sol de la Amistad y Acacias, cerca del parque, en la colonia Praderas del Sol; mientras que otro contenedor se ubica en la calle Puerto Vallarta y Portal del Cenizo.

El funcionario informó que los contenedores se colocaron ayer y permanecerán hasta el lunes 5 de enero, por lo que se invita a la ciudadanía a utilizarlos.

Dijo que no se permite depositar tierra, escombro ni residuos peligrosos, pues son exclusivamente para el uso doméstico.