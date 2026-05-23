El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevó a cabo una jornada más del festival Arte+Arte con presentaciones musicales, teatro y una exposición colectiva de artes plásticas, actividades realizadas como parte del cierre semestral del Centro Municipal de las Artes (CMA).



Las actividades escénicas se desarrollaron en las instalaciones del CMA, donde estudiantes del área de música presentaron el recital de percusiones “Liedchen”, además del recital de piano y ensamble clásico “El último sueño en el jardín”, mostrando el trabajo artístico y académico realizado durante el semestre.



Asimismo, alumnos del área de teatro ofrecieron la pantomima “¡Shhh! y nada más parte 2”, propuesta escénica basada en la expresión corporal y la comunicación no verbal.



Por otra parte, la exposición colectiva “Desubicados”, integrada por obras de pintura, cerámica, dibujo y escultura, se llevó a cabo en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, donde estudiantes de artes plásticas compartieron diversas propuestas creativas con el público asistente.



El festival Arte+Arte representa el cierre semestral de actividades académicas y artísticas del Centro Municipal de las Artes, teniendo como propósito visibilizar el desarrollo técnico, académico y creativo de las y los estudiantes de las distintas disciplinas que se imparten en la institución.



A través de presentaciones escénicas, exposiciones y muestras abiertas al público, el alumnado exhibe proyectos integrales desarrollados durante el semestre, permitiéndoles experimentar procesos reales de ejecución, exhibición y vinculación con diversos públicos.



El IPACULT destacó que este festival constituye una plataforma formativa fundamental para fortalecer la experiencia profesional de las y los estudiantes fuera del aula, además de fomentar la convivencia interdisciplinaria entre las artes y acercar a la comunidad al quehacer cultural y artístico de la ciudad.



Asimismo, se busca que las y los estudiantes comprendan la importancia del arte como medio de expresión, comunicación y encuentro social, consolidando un espacio donde el proceso académico se transforma en una experiencia viva a través del escenario, la exposición y la interacción con el público.



El objetivo principal del festival es impulsar la formación artística y profesional de las y los estudiantes del Centro Municipal de las Artes, promoviendo además espacios de difusión cultural accesibles para toda la comunidad.