El Gobierno Municipal, encabezado por el Presidente Municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, continúa impulsando los campamentos de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, una iniciativa coordinada por la Dirección de Educación que ofrece actividades recreativas, culturales y formativas para las niñas y los niños que participan en las bibliotecas públicas de la ciudad.



El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que como parte de las actividades programadas, las y los participantes visitaron ayer el Estadio 20 de Noviembre, donde realizaron activación física y convivieron con las futbolistas profesionales Denisse Valdez y Vasty Valdez.



Durante el encuentro, las deportistas compartieron con los infantes parte de su experiencia en el futbol profesional, además de motivarlos a perseguir sus metas con esfuerzo, disciplina y perseverancia, alentándolos a no rendirse ante los desafíos.



Como parte del programa, también se llevó a cabo una visita al Museo Regional Valle de Juárez, donde las y los asistentes recorrieron cinco salas de exposición que muestran distintos momentos de la historia y el patrimonio cultural de esta región, fortaleciendo así su conocimiento e identidad.



Alvídrez Olivas destacó que estos campamentos buscan ofrecer espacios seguros de aprendizaje y convivencia durante el periodo vacacional, mediante actividades que fomentan el desarrollo integral de las infancias a través del deporte, la cultura y la educación.



El funcionario agradeció el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez por colaborar en estas actividades recreativas que enriquecen la experiencia de las niñas y los niños que forman parte de “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”.