En el marco de la reciente revisión en el Cereso No. 8 de Guachochi, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Sistema Penitenciario, dio a conocer que ha realizado un total de 65 revisiones extraordinarias en los Centros de Reinserción Social del Estado (CERESOs) en lo que va del año, con el objetivo de retirar objetos no permitidos que pudieran representar un riesgo para las Personas Privadas de la Libertad o el personal custodio.

Así lo dio a conocer Elmer Soto, Director de los CERESOs del Estado, quien resaltó la importancia de estos operativos, por ejemplo, el que se realizó en Chihuahua durante esta semana:

“La importancia de estas revisiones es disminuir los artículos no permitidos, así como mantener la gobernabilidad, en razón de tratar de eliminar todas aquellas armas que puedan ser comisivas de algún delito como son las puntas hechizas, tablas, clavos. La intención es disminuir completamente estos artículos”, señaló Soto.

Asimismo, el Director de los centros penitenciarios indicó que los decomisos se realizan dos veces por semana de manera aleatoria, y que los artículos más comunes incautados son puntas hechizas, manualidades de madera, así como resistencias eléctricas para calentar agua.

Cabe señalar que estos operativos de revisión extraordinaria se realizan de manera interinstitucional con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional e incluso policías de las Subsecretarías de Despliegue Policial y Estado Mayor. Además, se cuenta con el acompañamiento de personal de Derechos Humanos, quienes dan fe del correcto desarrollo de los operativos.

Estas acciones forman parte de las acciones permanentes impulsadas por el secretario Gilberto Loya para fortalecer la gobernabilidad en el Sistema Penitenciario. Bajo esta estrategia, la SSPE mantiene la disciplina, el orden y la seguridad al interior de los CERESOs, garantizando el respeto a los derechos humanos y la tranquilidad tanto de las Personas Privadas de la Libertad como del personal que labora en los centros.