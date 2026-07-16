El Conejero de Morena y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que será la propia ciudadanía quien defina, a través de una encuesta, a la persona que encabezará el proyecto político en el estado.

Durante la reciente gira de trabajo por la capital y municipios del noroeste de la entidad, el líder morenista explicó que el proceso contempla la participación de cuatro aspirantes y, aunque todavía no existe una fecha oficial para la realización de la encuesta y el resultado de ella, se espera que ésta se lleve a cabo hacia finales del mes de agosto.

Cruz Pérez Cuéllar destacó que la selección del próximo coordinador estatal será mediante encuestas, será a la población abierta, por lo que llegarán directamente hasta la puerta de los hogares de las y los chihuahuenses, lo que permitirá conocer de manera directa la opinión de la ciudadanía.

“Lo más importante es que cuando las personas abran la puerta de su casa y sean consultadas, más allá del partido político con el que simpaticen, expresen cuál es el perfil de candidato que desean para encabezar este proyecto rumbo a la próxima contienda electoral”, señaló.

El aspirante reiteró su confianza en este mecanismo de participación ciudadana y aseguró que continuará recorriendo el estado para presentar sus propuestas y escuchar las necesidades de la población, convencido de que serán las y los chihuahuenses quienes tomen la decisión sobre quién debe encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.