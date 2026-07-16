El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, supervisó esta mañana los trabajos del programa permanente de bacheo que se realizan en la colonia Galeana, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde dio a conocer que la supervisión se llevó a cabo sobre la calle Belisario Domínguez; sin embargo, las labores también se extenderán a otras vialidades de la colonia, entre ellas Omitlán y Petatlán, con el propósito de atender las principales necesidades de movilidad de los habitantes.

Expresó que se trabajará con dos brigadas que intervendrán cuatro tramos de calles para mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta zona.

Dijo durante el pasado mes de junio se cubrieron 2 mil 374 baches y se atendió cerca de 100 calles; en lo que va de julio se ha brindado servicio en arterias como Rancho los Horcones, Ramón Rayón, Camino Viejo a San José, Alpiste, Ejército Nacional, Durango, avenida Lote Bravo, Juárez Porvenir, Gregorio M. Solís, Manuel J. Clouthier, Tecnológico y Fernando Montes de Oca, entre otras.

“El tema del bacheo es un esquema permanente que no se ha dejado de realizar y estamos tratando de atender todas las peticiones que nos realiza la ciudadanía”, mencionó.

“Siguiendo con el programa permanente de bacheo, la Dirección General de Obras Públicas estará trabajando en la colonia Galeana, empezando en la calle Belisario Domínguez”, informó el director de Urbanización, Erick Ochoa.

Señaló que la intervención no solo mejorará el entorno de los residentes, también facilitará el acceso seguro a centros escolares, a un espacio comunitario y a una iglesia ubicados en el sector.

Explicó que seis cuadrillas de Obras Públicas están divididas estratégicamente en toda la ciudad para atender lo más pronto posible las calles.

El funcionario declaró que cuando termine la temporada de lluvias iniciará otro programa intensivo de bacheo.