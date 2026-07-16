El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) celebró la ceremonia de graduación de la generación 2023-2026 del Plantel Juárez 2 ,donde 400 estudiantes concluyeron satisfactoriamente su formación académica como Profesionales Técnicos Bachiller, listos para incorporarse al sector productivo o continuar con sus estudios de nivel superior.

Durante el acto protocolario, el Director General Estatal del CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, felicitó a las y los egresados por culminar una etapa trascendental en su formación, al reconocer el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia demostrados durante sus estudios.

En su mensaje, el Dr. Bazán Flores destacó que cada generación de egresados representa el compromiso de CONALEP Chihuahua con la formación de jóvenes altamente capacitados, preparados para responder a las necesidades del desarrollo económico y social del estado.

“Hoy concluyen una importante etapa de su vida, pero también inicia un nuevo camino lleno de oportunidades. En CONALEP nos sentimos orgullosos de entregar a la sociedad jóvenes con conocimientos, habilidades, valores y una sólida formación técnica que contribuirán al crecimiento de Chihuahua y de México. Ustedes son el mejor reflejo de que la educación transforma vidas.”

La ceremonia contó con la distinguida presencia del Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Gobernadora del Estado en Ciudad Juárez, quien acudió en representación de la titular del Poder Ejecutivo Estatal para acompañar a las y los graduandos en este importante logro académico.