El Gobierno Municipal dará continuidad al programa de construcción de pozos de infiltración, una vez que se definan los ajustes presupuestales que permitirán ampliar estas obras en distintos sectores de la ciudad, informó el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



El alcalde señaló que actualmente la administración municipal ha construido 56 pozos de infiltración con recursos propios, obras que han contribuido a reducir los problemas que anteriormente se presentaban durante las lluvias en diversos puntos del municipio.



Indicó que la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la definición de los nuevos sitios donde se desarrollarán estas obras, priorizando las zonas que presentan mayor necesidad.



El director de Urbanización, Erick Ochoa, explicó que el número de nuevos pozos dependerá de la disponibilidad presupuestal, por lo que actualmente se realiza el análisis correspondiente para determinar las ubicaciones donde tendrán mayor impacto.



Ortiz Orpinel destacó que la construcción de estos pozos se ha realizado con inversión cien por ciento municipal y recordó que todas las obras ejecutadas por la actual administración ya contemplan este tipo de infraestructura para atender el manejo del agua pluvial.



Añadió que durante las recientes lluvias los pozos construidos han mostrado resultados favorables en los sitios donde anteriormente se registraban mayores complicaciones por acumulación de agua.