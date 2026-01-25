El primero juego de basquetbol del Club Indios que se tenía contemplado para realizarse el día de hoy, fue cancelado debido al mal clima que desde hace días se ha registrado en esta región fronteriza.

El partido se tenía programado para esta noche en el Gimnasio de Bachilleres a partir de las 8:00 pm, pero debido al mal clima, se optó por cancelarlo.

A través de un comunicado, el Club informó que, con el objetivo de preservar la integridad de los aficionados, jugadores y staff, se tomó dicha decisión.

Asimismo, se indicó que el partido será reprogramado y con oportunidad se informará la nueva fecha y horario.

En dicho aviso, se recomendó estar al pendiente de las redes sociales del Club, pues a través de ellas se darán a conocer dichas fechas.