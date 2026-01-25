domingo, enero 25, 2026
Portada

Se mantiene alerta preventiva ante la llegada de un nuevo sistema de nubosidad

by EditorJRZ
by EditorJRZ

La Dirección de Protección Civil informó que, a partir de las 5:04 de la tarde de este sábado 24 de enero de 2026, se mantiene vigente una alerta preventiva por precipitación, debido al ingreso de un nuevo sistema de nubosidad al territorio municipal, el cual podría generar lluvias durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte, en caso de presentarse precipitaciones, estas podrían ser de ligeras a moderadas; sin embargo, no se descarta la presencia de chubascos o tormentas aisladas que podrían provocar lluvias de intensidad moderada a fuerte en periodos cortos de tiempo.

La dependencia advirtió sobre posibles afectaciones, entre ellas el incremento de encharcamientos en vialidades, el aumento en la corriente de arroyos, la elevación de los niveles del río en zonas bajas, así como tráfico lento en distintos sectores de la ciudad.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a permanecer en casa si no es necesario salir. En caso de hacerlo, se recomienda conducir con precaución y a baja velocidad, respetar los límites de velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas o con encharcamientos profundos. Asimismo, se pide no intentar cruzar corrientes de arroyos, aunque aparenten ser bajos, buscar rutas alternas y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

También se recomienda evitar estacionarse en zonas bajas, cauces o cerca de arroyos, y mantenerse alejado de postes, cables o estructuras que puedan representar un riesgo durante tormentas.

Se reitera el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier emergencia al número 911.

