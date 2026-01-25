Yolanda Adelaida ‘N’, ex edil de San Jacinto Amilpas, fue detenida por conducir un vehículo con reporte de robo en el estado de Oaxaca.

El operativo se concretó en la zona de Zicatela, Oaxaca, después de que las autoridades rastrearon el vehículo mediante tecnología de localización satelital. La unidad fue interceptada y asegurada frente al mercado local de dicha área turística.

Después de ser detenida, la ex funcionaria municipal fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal dentro de la investigación iniciada por el presunto delito.

Asimismo, siguen las investigaciones contra varios ex presidentes y ex presidentas del estado de Oaxaca por diversos delitos, peculado y desvío de recursos municipales, estatales y federales.

Yolanda Adelaida ‘N’ es una política originaria de Oaxaca y ex presidenta municipal de San Jacinto Amilpas (2019-2021) por Morena, se ha convertido en un caso emblemático en la aplicación de sanciones por violencia política contra las mujeres en México.

La ex alcaldesa cuenta con estudios en informática y derecho, Santos Montaño construyó una carrera en el servicio público que incluyó roles en el Sistema DIF Oaxaca y como instructora del CONAFE antes de llegar a la alcaldía.

Milenio