Sistema de portales de obligaciones de transparencia es la capacitación que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) realizó en las instalaciones universitarias de esta casa de estudios.

La finalidad de esta charla consistió en mantener el apoyo a los sujetos obligados de las instituciones públicas en subir la información relacionada con el recurso que reciben, al que la ciudadanía tiene el derecho de conocer en qué actividades o servicios está siendo utilizado, así lo explicó la maestra Reina Tamara Gómez Martínez, jefa de Departamento de Capacitación del ICHITAIP.

“La intención de esta capacitación es tener ese acercamiento constante para poderlos apoyar en la debida carga de las obligaciones, para que puedan dar acceso a esa información pública a la ciudadanía, que es a la que nos debemos todos los sujetos obligados”, comentó la encargada de esta capacitación.

Durante la charla, la maestra Gómez proporcionó herramientas, conocimientos y prácticas para poder generar información de forma más fácil y accesible, y, sobre todo, aprovechó el espacio para decirles a los servidores públicos que deben ser empáticos y profesionales en la carga de sus obligaciones.

“Independientemente de cualquier circunstancia, ellos tienen la obligación de estarle informando a la ciudadanía, siempre, qué están haciendo en sus atribuciones y sus funciones”, explicó la capacitadora.

Cómo subsanar los errores en el momento de cargar la información; cómo justifico cuando no tengo información y no está a mi alcance esa información y cómo modificar la información son las principales dudas que expresan los sujetos obligados al momento de utilizar la plataforma de transparencia.

El personal que tomó esta capacitación, realizada en la Sala de Usos Múltiples de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fueron administrativos de esta casa de estudios; el Municipio de Ciudad Juárez; la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; Municipio de Ascensión; Municipio de Nuevo Casa Grandes; la Junta de Aguas de Nuevo Casas Grandes; El Colegio de Chihuahua; y el Municipio de Praxedis G. Guerrero.

La intención de realizarla en esta localidad fue para acercar esta capacitación lo más posible a los sujetos obligados, así lo explicó la jefa de Departamento de Capacitación del ICHITAIP.