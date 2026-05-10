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Realiza SSPE traslado aeromédico de joven lesionado desde Guachochi; Reconoce Gilberto Loya utilidad de operativos con helicoptero para salvar vidas

by Salvador Miranda
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Como parte de las acciones permanentes para garantizar la seguridad de los chihuahuenses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, realizó este 9 de mayo un traslado aeromédico de emergencia para brindar atención inmediata a un ciudadano en estado crítico.

El operativo se activó tras el reporte de un accidente en el municipio de Guachochi, donde un joven de 19 años resultó lesionado de gravedad. Ante la urgencia del caso, la Dirección General de Logística de la SSPE desplegó de inmediato una de las aeronaves de la corporación para realizar la extracción y el traslado hacia la capital del estado.

Al arribar a la ciudad de Chihuahua, el paciente fue recibido por una ambulancia que permitió su traslado inmediato para su debida atención médica.

El secretario Gilberto Loya destacó que estas acciones son fundamentales dentro de la estrategia de seguridad, ya que el uso de la infraestructura aérea salva vidas al reducir drásticamente los tiempos de respuesta. Este esfuerzo es posible gracias a la coordinación permanente con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

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Con estas intervenciones, la SSPE reafirma su compromiso de poner toda su capacidad operativa y tecnológica al servicio de la ciudadanía, garantizando el auxilio oportuno en cada rincón de la entidad.

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