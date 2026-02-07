viernes, febrero 6, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Detienen a masculino en cateo donde encontraron droga y armas
Portada

Detienen a masculino en cateo donde encontraron droga y armas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron al masculino identificado como Johan Isac M. F., por delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de fuego, en Ciudad Juárez.

La detención de la citada persona fue durante el cateo que efectuaron los agentes ministeriales con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en un domicilio ubicado en la calle Julio de Tori, de la colonia Infonavit Casas Grandes, donde se localizó lo siguiente:

-Arma de fuego, tipo pistola con cargador metálico, abastecido con 15 cartuchos de 9 milímetros.
-Una caja que contenía 15 cartuchos calibre 9mm.
-Dos bolsas de plástico, que contenían un total de 106 gramos de marihuana.
-Arma tipo revolver, abastecida con seis cartuchos útiles.

El detenido, quien es propietario del inmueble, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público para el seguimiento de las indagatorias correspondientes.

banner
You Might Also Like

You may also like

Rompen Trabajadores de Tequila chalecos guindas que alcalde detenido les obligaba a...

Concluyen abuela y nieto sus estudios de secundaria mediante el Ichea

Capacita ICHITAIP a servidores públicos en obligaciones de información

Recomiendan a Trump no ir al Super Bowl para evitar abucheos

Rescatan elementos de PC a persona que amenazaba con lanzarse de una...

Se suma la JMAS a las acciones del estado en beneficio de...