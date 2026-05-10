Este sábado y domingo se llevarán a cabo las últimas actividades de Pequeñópolis 2026, espacio organizado por el DIF Municipal que durante varias semanas ha ofrecido a los infantes actividades recreativas y educativas en un ambiente familiar y seguro.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, invitó a las familias juarenses que aún no han visitado el parque, a aprovechar estos últimos días y llevar a sus hijos a disfrutar de las distintas dinámicas y módulos interactivos.



“Estamos contentos de tener las actividades y todavía hay tiempo para que nos visiten. Es un espacio seguro y muy familiar donde los niños pueden aprender de manera práctica y divertida sobre distintas actividades y oficios”, expresó.



Destacó que dentro del parque participan diversas dependencias municipales como Limpia, Alumbrado Público, Seguridad Vial, Seguridad Pública, Rescate y Bomberos, además de espacios educativos y recreativos como La Rodadora y módulos de empresas e instituciones participantes.



El funcionario resaltó que el objetivo principal de Pequeñópolis es brindar a los menores una experiencia didáctica que les permita conocer distintas profesiones y fomentar valores de convivencia, aprendizaje y participación ciudadana.



Asimismo, reconoció la colaboración de organismos y empresas que constantemente se suman a las actividades organizadas por el DIF Municipal.



Pequeñópolis 2026 se lleva a cabo en el Parque DIF, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica.