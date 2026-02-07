Ramona Gutiérrez Herrera, de 58 años de edad y su nieto Diego Yahir Chaparro, de 16, concluyeron sus estudios de secundaria por medio del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea).

La dependencia informó que ambos recibieron sus certificados de Educación Básica con promedios de 9.3 y 9.1 respectivamente, mediante el Examen de Reconocimiento de Saberes.

El director general del Ichea, Mario Eberto Javalera, destacó que su historia de esfuerzo y superación representa un ejemplo a seguir para todas las generaciones.

“Cuando las personas mayores de 15 años que por cualquier razón dejaron sus estudios, se deciden a concluir su primaria o secundaria, estamos para atenderlos hasta lograr sus objetivos”, comentó.

Ramona Gutiérrez, originaria del estado de Durango y residente de Ciudad Juárez desde hace 37 años, se dedica a las labores del hogar, mientras que su nieto Diego Yahir interrumpió sus estudios de secundaria.

La familia acudió a las oficinas del Ichea de la colonia El Granjero en Ciudad Juárez, para solicitar información, donde una asesora los invitó a inscribirse, les ofreció materiales, asesorías, exámenes y documentos de manera gratuita.

Posteriormente, presentaron el Examen de Reconocimiento de Saberes, una evaluación aplicada en formato presencial o en línea, dirigido a personas de 15 años o más que, a partir de su experiencia laboral o estudios previos, pueden acreditar el certificado oficial.

El joven expresó su interés en continuar con sus estudios de nivel medio superior y, posteriormente, cursar una carrera universitaria relacionada con la mecánica, mientras que su abuela manifestó su intención de continuar con sus estudios de preparatoria.

Mario Javalera invitó a las personas que no han concluido sus estudios de primaria o secundaria a acercarse al Ichea y aprovechar estas oportunidades educativas.