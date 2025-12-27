Como parte del fortalecimiento y profesionalización de la Unidad Canina (K-9), dos elementos de esta división de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participaron en el curso básico para operador-manejador canino en detección de explosivos.

El curso dio inicio el pasado 17 de noviembre y concluyó el 12 de diciembre; durante un periodo de 160 horas se impartió esta capacitación en las instalaciones del Hill Country Dog Center, ubicado en el Condado de Boerne, San Antonio, Texas, a cargo del instructor Arturo Terrazas.

Durante el desarrollo del curso, los oficiales Irvin Arath Reyes Rodríguez y Eduardo Ruiz Solís, trabajaron en distintos escenarios operativos como la detección de aromas de componentes utilizados en la fabricación de explosivos, entre ellos PETN, RDX-DET, WG, PC, C4, TNT y nitrato de amonio.

Como resultado de esta capacitación, se logró la certificación aprobatoria de dos ejemplares caninos especializados en detección de explosivos, siendo “Slash” un macho y “Huganda” una hembra.

Ambas unidades fueron entregadas por autoridades de Estados Unidos para incorporarse a las tareas operativas de la SSPM, con el fin de reforzar las capacidades de prevención y atención ante posibles riesgos vinculados con explosivos.