Después de años de escasez, Los Kilómetros tendrán agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó una inversión de 110 millones de pesos para fortalecer el programa “Agua para Todos Los Kilómetros”, proyecto que busca mejorar el abastecimiento del servicio para miles de familias que habitan en esa zona de Ciudad Juárez.

Este miércoles 14 de mayo fueron inauguradas diversas obras de infraestructura hidráulica que permitirán agilizar y hacer más eficiente la distribución del agua potable en colonias ubicadas entre el kilómetro 27 y el kilómetro 30, sectores que históricamente han enfrentado problemas de escasez debido a su ubicación alejada de la mancha urbana.

Anteriormente, el suministro de agua para estas comunidades dependía de traslados desde la colonia Los Alcaldes, situación que generaba largos tiempos de espera, ya que las pipas tardaban aproximadamente una hora en llegar hasta Los Kilómetros.

Como parte del proyecto, se puso en operación un tanque de almacenamiento con capacidad de cinco mil metros cúbicos, además de tanques elevados y un esquema de 35 rutas diarias para la distribución del líquido en las distintas colonias del sector.

La estrategia también contempla la apertura de un centro de atención especializado de la JMAS para brindar servicio directo a los habitantes de la zona, así como la entrega de tres mil tinacos nuevos para familias beneficiadas.

Los Kilómetros ha sido considerado durante años uno de los sectores con mayores dificultades para acceder al agua potable debido a la distancia que existe respecto a la infraestructura urbana de Ciudad Juárez. Con las nuevas obras, las autoridades buscan reducir tiempos de traslado y garantizar una distribución más rápida y eficiente del recurso.

Se estima que miles de familias resultarán beneficiadas con esta inversión, considerada una de las principales acciones para fortalecer el acceso al agua en las comunidades ubicadas al surponiente de la ciudad.