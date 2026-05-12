PAN acusa a Morena de usar la soberanía como “cortina de humo”

El Partido Acción Nacional en Chihuahua aseguró que no permitirá que el crimen organizado intervenga en la vida pública del estado y acusó a Morena de utilizar el discurso de la soberanía nacional para desviar la atención de presuntos señalamientos relacionados con actores políticos vinculados a la delincuencia organizada.

Durante una atención a medios encabezada por la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández; el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez Madrid; y el diputado local Jorge Soto, el partido sostuvo que continuará respaldando las estrategias de seguridad impulsadas en la entidad.

Daniela Álvarez señaló que una columna publicada en El Universal abordó presuntos vínculos y señalamientos relacionados con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y otros personajes de Morena mencionados en investigaciones y versiones periodísticas sobre delincuencia organizada.

La dirigente panista afirmó que Morena busca desacreditar a la gobernadora Maru Campos pese a que, aseguró, no existe ninguna acusación formal en su contra. “Los ciudadanos no son tontos y no se les puede engañar. Mientras aquí se da la cara y se combate al crimen, Morena evita hablar de los señalamientos que existen contra sus propios perfiles políticos”, expresó.

Por su parte, Alfredo Chávez Madrid declaró que Morena intenta convertir el debate público en una “cortina de humo” para evitar responder a señalamientos nacionales relacionados con presuntos nexos criminales. “Chihuahua no va a ser Sinaloa. Aquí vamos a defender a nuestras familias y no vamos a permitir que el crimen organizado se apodere de las instituciones”, sostuvo.

En tanto, Jorge Soto recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación por los hechos ocurridos el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, y señaló que delitos como extorsión, homicidio doloso y secuestro corresponden al ámbito de la delincuencia organizada federal. Finalmente, Acción Nacional reiteró que continuará defendiendo la seguridad de las familias chihuahuenses y fortaleciendo las instituciones para evitar que el estado sea entregado al crimen organizado.