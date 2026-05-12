Morena acusa fracaso total de seguridad en Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que Chihuahua atraviesa una de las peores crisis de violencia de su historia reciente y responsabilizó directamente al gobierno encabezado por Maru Campos por el fracaso de la estrategia estatal de seguridad.

Durante el anuncio de la movilización convocada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, para el próximo sábado, Estrada afirmó que el problema en Chihuahua va más allá del caso del supuesto narcolaboratorio en Morelos. Según señaló, el gobierno estatal habría violentado la Constitución y la soberanía nacional al permitir el ingreso de agentes extranjeros en operativos relacionados con seguridad.

“El verdadero problema es que el Gobierno del Estado abrió ilegalmente las puertas a agentes extranjeros, pisoteando la Constitución, la ley y la soberanía nacional”, declaró el legislador, quien además sostuvo que Chihuahua se ha convertido en el estado más violento del país mientras la estrategia federal ha logrado disminuir delitos como homicidios, secuestros y extorsiones.

Cuauhtémoc Estrada también criticó los proyectos de seguridad implementados por el gobierno estatal, como Plataforma y Torre Centinela, al asegurar que se trata de obras multimillonarias con sobrecostos y resultados deficientes. “Nos preguntábamos quién iba a cuidar los arcos y las cámaras; hoy vemos sistemas que fallan diariamente. ¿Para qué ha servido realmente la Torre Centinela?”, cuestionó.

El diputado afirmó que desde el Congreso del Estado se solicitó un informe detallado sobre los hechos ocurridos en Morelos, así como la comparecencia de la gobernadora y una solicitud de licencia para garantizar una investigación imparcial. Señaló que permitir que el propio gobierno se investigue a sí mismo no genera confianza entre la ciudadanía.

Finalmente, el coordinador parlamentario de Morena reiteró que la movilización convocada busca defender la soberanía nacional y exigir un cambio urgente en la estrategia de seguridad de Chihuahua. “No podemos separar el fracaso en seguridad de la violación a la soberanía. Chihuahua necesita recuperar la legalidad, la coordinación institucional y una estrategia efectiva que verdaderamente proteja a la gente”, concluyó.