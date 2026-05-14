La tensión política entre el Gobierno del Estado y Morena volvió a escalar este jueves luego de que el representante de la gobernadora , Carlos Ortiz, confirmara que no se realizará ninguna contramarcha o contramanifestación en respuesta a la movilización anunciada por el partido guinda para este fin de semana.

@juareznoticias.com Carlos Ortiz arremete contra Morena y lo califica como “narcopartido” ♬ sonido original – juareznoticias

Ortiz también lanzó fuertes críticas contra Morena, señalando que el partido “ya es considerado un narcopartido”, además de acusar a sus dirigentes de respaldar acciones y vínculos políticos cuestionados en entidades como Jalisco. En sus declaraciones, afirmó que las críticas contra la gobernadora buscan desviar la atención de problemáticas internas del movimiento político.

La protesta convocada por Morena surge tras las acusaciones realizadas contra la administración estatal, en las que señalan presuntamente permitir operaciones de agentes de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, dentro del territorio chihuahuense. Ante ello, simpatizantes del partido anunciaron una “mega manifestación” en contra de la mandataria estatal.

Durante una rueda de prensa, Carlos Ortiz aseguró que el Gobierno del Estado no considera necesario responder con movilizaciones políticas, argumentando que la mejor respuesta son los resultados obtenidos en materia de seguridad y trabajo gubernamental en beneficio de los ciudadanos.

“La mejor manifestación que podemos hacer es el trabajo que realiza la gobernadora todos los días por la seguridad y el bienestar de los chihuahuenses”, expresó el representante estatal al descartar cualquier convocatoria paralela por parte de la administración estatal o simpatizantes del PAN.