En seguimiento a una carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la calle Paseo de los Compositores del fraccionamiento El Campanario, en Ciudad Juárez.

En la intervención no se localizaron novedades relevantes; las investigaciones continúan para el esclarecimiento del caso.

Participaron Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unidad Especializada en Investigación para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes o no Localizadas por Razones de Género, así como de la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, acompañados de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

De igual manera, se utilizó un equipo de georadar; se contó con la colaboración de binomios caninos del K-9 y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada, refrenda su compromiso con las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad Juárez, así como con sus familias para garantizarles su acceso a la justicia.